Der goldene Löwe kehrt noch 2025 an den angestammten Platz zurück und blickt stolz auf die Straße. Seit fast hundert Jahren thront er dort oben.

Der frisch vergoldete Löwe ist wieder über dem Eingang zur gleichnamigen Gaststätte angebracht. Während der Montage war die Skulptur mit Watte abgedeckt worden, damit sie keinen Schaden nimmt.

klötze. - „Jetzt ist er wieder zu Hause“, freuen sich Katharina Homeier, ihre Mutter Gerlinde und Schwester Johanna. Sie richten den Blick auf die Statue, die von ihrem Podest über dem Eingang des Restaurants „Zum goldenen Löwen“ in Klötze erhaben auf die Breite Straße blickt. Kurz bevor das Jahr 2025 zu Ende geht, wurde das Wahrzeichen zurück auf seinen angestammten Platz gehievt. Und zwar in Millimeterarbeit mit jeder Menge Vorsicht und Fingerspitzengefühl von der gleichen Mannschaft, die es im Januar abmontiert hatte: Steinmetzmeister Hans-Hermann Zeplin sowie die Familienmitglieder und -freunde Jörg Schwerin, Heiko Böwe und Andrè Schwerin.