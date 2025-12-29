„Daheimsein“ Organisatoren wollen den „Gefühlsanker“ setzen
22 Unternehmen und Einrichtungen boten im Staßfurter Sparkassenschiff Jobs und Ausbildungen an. Die Messe „Daheimsein“ soll weiter zum „Gefühlsanker“ werden.
29.12.2025, 18:30
Staßfurt - Bereits von der ersten Minute an sind das Foyer und der Konferenzsaal des Staßfurter Sparkassenschiffs von Besuchern eingenommen. Alle 22 Aussteller auf der „Daheimsein“-Messe erleben sehr gute Frequentierungen. Die Unternehmen und Einrichtungen dieses Montags kommen aus Könnern, Hettstedt, Seeland, Bernburg, Plötzkau, Staßfurt, Nienburg und Schönebeck in die Salzstadt.