22 Unternehmen und Einrichtungen boten im Staßfurter Sparkassenschiff Jobs und Ausbildungen an. Die Messe „Daheimsein“ soll weiter zum „Gefühlsanker“ werden.

Im Foyer des Sparkassenschiffs in Staßfurt hatten Firmen aus dem Salzlandkreis und Umgebung ihre Stände aufgebaut, um die Besucher über Ausbildungs- und Jobangebote zu informieren.

Staßfurt - Bereits von der ersten Minute an sind das Foyer und der Konferenzsaal des Staßfurter Sparkassenschiffs von Besuchern eingenommen. Alle 22 Aussteller auf der „Daheimsein“-Messe erleben sehr gute Frequentierungen. Die Unternehmen und Einrichtungen dieses Montags kommen aus Könnern, Hettstedt, Seeland, Bernburg, Plötzkau, Staßfurt, Nienburg und Schönebeck in die Salzstadt.