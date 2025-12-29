Was müssen Eltern demnächst für Kitas zahlen? Auf welchen Kosten bleibt Magdeburg nach dem Intel-Rückzug sitzen? Antworten auf viele weitere Fragen gibt Magdeburgs OB Simone Borris.

OB Borris: So sieht Magdeburg in zehn Jahren aus

Simone Borris spricht im Volksstimme-Interview über die Zukunft der Kita-Beiträge in Magdeburg.

Magdeburg - Im letzten Teil des Jahresinterviews 2025 verteidigt Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) den millionenschweren Umbau des Rathauses, spricht über künftige Kita-Gebühren, äußert sich zur Schmähkritik aus Halle und nennt die Summe der Intel-bedingten Verluste für die Stadt.