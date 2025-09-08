weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Stelle wird neu ausgeschrieben: Aus persönlichen Gründen: Maik Friedrich tritt als Kreisbrandmeister im Jerichower Land zurück

Das kommt überraschend: Maik Friedrich übt nicht mehr das Amt des Kreisbrandmeisters im Jerichower Land aus. Nach vielen Jahren ist er von seinem Posten zurückgetreten.

Von Marco Papritz 08.09.2025, 11:43
Maik Friedrich (rechts) ist von seiner Funktion als Kreisbrandmeister vom Jerichower Land zurückgetreten.
Maik Friedrich (rechts) ist von seiner Funktion als Kreisbrandmeister vom Jerichower Land zurückgetreten. Foto: Thomas Skiba

Burg - Er hat den Dienstgrad des Oberbrandinspektors und übt die Funktion des Kreisbrandmeisters im Jerichower Land aus. Oder besser - er führte das Amt aus. Maik Friedrich ist von seinem Posten zurückgetreten.