Stargast im Landkreis Stendal Reinhold Beckmann signiert in Osterburg sein Buch über das schwere Leben seiner Mutter
TV-Moderator Reinhold Beckmann hat bei den Osterburger Literaturtagen mit der Geschichte seiner Mutter berührt, die im Zweiten Weltkrieg alle Brüder verloren hat.
03.10.2025, 19:58
Osterburg. - Reinhold Beckmann wusste immer von dem Schuhkarton mit den Feldpostbriefen in Sütterlin. Auch kannte der TV-Moderator seine Onkel aus liebevollen Erzählungen seiner Mutter. Seinen Onkel Hans, Onkel Alfons, Onkel Franz und Onkel Willi. Aber keinen davon hat er jemals kennengelernt.