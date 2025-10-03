TV-Moderator Reinhold Beckmann hat bei den Osterburger Literaturtagen mit der Geschichte seiner Mutter berührt, die im Zweiten Weltkrieg alle Brüder verloren hat.

Reinhold Beckmann signiert in Osterburg sein Buch über das schwere Leben seiner Mutter

Osterburger Literaturtage (Olita) im Oktober 2025: TV-Moderator Reinhold Beckmann signierte in Osterburg etliche seiner Bücher, die Schlange im Veranstaltungssaal riss gar nicht ab.

Osterburg. - Reinhold Beckmann wusste immer von dem Schuhkarton mit den Feldpostbriefen in Sütterlin. Auch kannte der TV-Moderator seine Onkel aus liebevollen Erzählungen seiner Mutter. Seinen Onkel Hans, Onkel Alfons, Onkel Franz und Onkel Willi. Aber keinen davon hat er jemals kennengelernt.