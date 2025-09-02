Das Projekt „Lichtungen – zeitgenössische Glasmalerei in Anhaltischen Kirchen“ feiert sein zehnjähriges Bestehen. Schirmherr Reiner Haseloff lobt die Initiative und erhält als erster eines der neuen Bücher zum Projekt.

Das neue Buch zu den Lichtungen wurde zum Jubiläum in Zerbst vorgestellt.

zerbst. - Unter der Schirmherrschaft von Dr. Reiner Haseloff bewirkt das Projekt „Lichtungen“ bereits seit zehn Jahren Veränderungen, die nun mit einer Feier an einem Fest- und Tagungswochenende ihren Höhepunkt fanden. Ein nun dazu erscheinendes Buch dient nicht nur der Dokumentation der Projekte in Kirchen, sondern eignet sich auch gut als Reiseführer, da es alle Kirchen und Kunstinstallationen enthält.