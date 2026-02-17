Volksstimme und Burgs Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) laden ein zum Winterspaziergang in Niergripp am 19. Februar ab 13. Uhr - dabei sollen Fragen beantwortet werden und vielleicht auch neue Ideen eine Rolle spielen. Seien Sie dabei.

Niegripp - Die Premiere in Burg-Süd ist geglückt, diesmal laden Volksstimme und Burgs Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) zum Winterspaziergang nach Niegripp ein - dabei sollen Fragen beantwortet werden und vielleicht auch neue Pläne eine Rolle spielen. Kommen Sie mit!

Haben Sie sich schon immer mal gefragt, wie es um den Hochwasserschutz bestellt ist, was den besonderen Reiz des Niegripper Sees ausmacht oder ob die Durchgangsstraße immer noch so häufig von Rasern befahren wird?

Impressionen vom Eisbaden im Niegripper See 2023. Foto: Marco Papritz

Das sind Fragen, die einem in den Sinn kommen, die einem aber eben nicht das Internet oder mal der Nachbar schnell beantworten können - denn das sind Fragen, die sich nur um den Burger Ortsteil Niegripp drehen. Und da sollte man am besten einen Niegripper fragen. Nicht irgendeinen Niegripper, sondern DEN Niegripper schlechthin, nämlich den Ortsbürgermeister Matthias Pannholzer (parteilos).

Da, wo sonst die Volksstimme im Ortschaftsbüro anklopft, um genau solche Fragen zu stellen, möchte die Volksstimme den Einwohnern von Niegripp die Möglichkeit geben, einmal selbst den Ortsbürgermeister etwas zu fragen, Hinweise im eigenen Umfeld zu geben oder eben einfach auch mal etwas zu erfahren.

Wir laden ein: Volksstimme und Burgs Bürgermeister

Die Heimatzeitung und Bürgermeister Stark laden zu verschiedenen Rundgängen ein, bei denen das Stadtoberhaupt und interessierte Bürger sich neben einzelnen Vierteln von Burg auch Ortsteile anschauen. Und da ist der Ortsbürgermeister Matthias Pannholzer (parteilos) natürlich mit von der Partie. Fragen können während des Rundganges gestellt und auf Dinge hingewiesen werden, die gleich an der richtigen Stellen wären.

Der Rundgang

Am 19. Februar geht es nach Niegripp. Die Ortschaft gehört seit 2002 zur Stadt Burg. Niegripp ist mit rund 1000 Einwohnern die zweitgrößte Ortschaft in der Stadt Burg. Mit dem rund 150 Hektar großen Niegripper See befindet sich in der Ortslage ein über die Region hinaus bekanntes Naherholungsgebiet, das jährlich tausende Badegäste und Wassersportler anzieht. Der Niegripper See ist über Kanäle auch mit den Flüssen Elbe und Havel verbunden und befindet sich in unmittelbarer Nähe des Wasserstraßenkreuzes

Die Strecke des Rundgangs

Die Strecke durch Niegripp soll am Ortschaftsbüro im Elbwiesenweg starten. Um 13 Uhr soll es losgehen, dann zu den Straßen Zum Wall und Am Deich. Auf einer Länge von fast 1.000 Metern ist dort an den Hochwasserschutzdeichen gearbeitet worden. Weiter geht es über die Hauptstraße, mit dem ehemaligen Konsum, der nun als Freizeittreffpunkt dient, steht dort ein leuchtendes Beispiel für Niegripper Engagement. Über den Detershag3ener Weg führt die Strecke schließlich zum Niegripper See.

Keine Zeit?

Sie würden gerne teilnehmen, haben aber an dem Tag keine Zeit oder Sie schaffen es aus gesundheitlichen Gründen nicht, den Rundgang mitzulaufen? Kein Problem: Schreiben Sie uns einfach Ihre Fragen oder Anliegen zu Burg beziehungsweise zu den jeweiligen Gebieten und wir werden sie vor Ort beim Rundgang dem Ortsbürgermeister oder dem Bürgermeister stellen.