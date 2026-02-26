Stundentakt für Regionalexpress 1 und Regionalbahn 40 Notfallplan für die Strecke Magdeburg - Burg endet: Bahn erhöht den Zugverkehr nach Stellwerksbrand

Monate nach dem Stellwerksbrand bei Gerwisch soll sich wieder Normalität auf der Strecke Magdeburg - Burg einstellen: Am 1. März 2026 sollen die Regionalbahn 40 und der Regionalexpress 1 wieder im Regelbetrieb rollen. Was das für Fahrgäste bedeutet.