Stundentakt für Regionalexpress 1 und Regionalbahn 40 Notfallplan für die Strecke Magdeburg - Burg endet: Bahn erhöht den Zugverkehr nach Stellwerksbrand
Monate nach dem Stellwerksbrand bei Gerwisch soll sich wieder Normalität auf der Strecke Magdeburg - Burg einstellen: Am 1. März 2026 sollen die Regionalbahn 40 und der Regionalexpress 1 wieder im Regelbetrieb rollen. Was das für Fahrgäste bedeutet.
Aktualisiert: 26.02.2026, 15:02
Burg/Magdeburg - Die Züge sind nur im Zwei-Stunden-Takt im Einsatz. Teilweise drastische Verspätungen prägen die Situation auf der Bahnstrecke zwischen Magdeburg und Burg. Der Grund: der Stellwerksbrand bei Gerwisch. Jetzt kündigt die Deutsche Bahn deutliche Verbesserungen an.