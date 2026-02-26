weather wolkig
  4. Stundentakt für Regionalexpress 1 und Regionalbahn 40: Notfallplan für die Strecke Magdeburg - Burg endet: Bahn erhöht den Zugverkehr nach Stellwerksbrand

Monate nach dem Stellwerksbrand bei Gerwisch soll sich wieder Normalität auf der Strecke Magdeburg - Burg einstellen: Am 1. März 2026 sollen die Regionalbahn 40 und der Regionalexpress 1 wieder im Regelbetrieb rollen. Was das für Fahrgäste bedeutet.

Von Marco Papritz Aktualisiert: 26.02.2026, 15:02
Durch die vielen Verspätungen kommt es am Hauptbahnhof in Magdeburg regelmäßig zu einem dichten Gedränge, wenn Fahrgäste in den Regionalexpress 1 Richtung Berlin einsteigen. Der RE1 fährt nur im Zwei-Stunden-Takt. Das soll sich jetzt ändern.
Burg/Magdeburg - Die Züge sind nur im Zwei-Stunden-Takt im Einsatz. Teilweise drastische Verspätungen prägen die Situation auf der Bahnstrecke zwischen Magdeburg und Burg. Der Grund: der Stellwerksbrand bei Gerwisch. Jetzt kündigt die Deutsche Bahn deutliche Verbesserungen an.