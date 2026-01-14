Mitten in der Nacht erst ein lauter Knall, dann Flammen im Wohnzimmer: Im Haus eines Seniors im Ilsenburger Ortsteil ist ein Feuer ausgebrochen. Wie der Mann gerettet wurde.

Alle drei Ortswehren der Ilsenburger Feuerwehr rückten zum Brand in einem Wohnhaus in Drübeck aus.

Drübeck. - Viel Glück bei einem Brand in seinem Wohnzimmer hatte ein Drübecker Rentner am Mittwochmorgen, 14. Januar. Vermutlich durch einen lauten Knall geweckt, stellte er gegen 4.30 Uhr einen Brand in dem Einfamilienhaus am Steinweg fest und verständigte dank eines vorhandenen Hausnotrufes seinen Pflegedienst.