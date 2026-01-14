Alarm mitten in der Nacht Brandursache im Harz geklärt: Nachbarn retten Drübecker Rentner bei Feuer im Wohnzimmer
Mitten in der Nacht erst ein lauter Knall, dann Flammen im Wohnzimmer: Im Haus eines Seniors im Ilsenburger Ortsteil ist ein Feuer ausgebrochen. Wie der Mann gerettet wurde.
14.01.2026, 16:21
Drübeck. - Viel Glück bei einem Brand in seinem Wohnzimmer hatte ein Drübecker Rentner am Mittwochmorgen, 14. Januar. Vermutlich durch einen lauten Knall geweckt, stellte er gegen 4.30 Uhr einen Brand in dem Einfamilienhaus am Steinweg fest und verständigte dank eines vorhandenen Hausnotrufes seinen Pflegedienst.