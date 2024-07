Denny Hitzeroth (SPD) gewinnt in Möser das Rennen um den Posten als Ortsbürgermeister. Am Ende sorgt dieses Ergebnis der Bürgermeisterwahl für viel Zoff. Von Verrat ist die Rede.

Paukenschlag in Möser: Verrat am Wähler oder ganz normales Verfahren?

Möser. - In dieser Woche haben die gewählten Mitglieder des Ortschaftsrats Möser den Ortsbürgermeister und dessen Stellvertreter gewählt. Doch was nach Standard-Prozedere für eine konstituierende Sitzung klingt, erhitzte die Gemüter im überfüllten Ratssaal bei 30 Grad, Zwischenrufe wie „Verräter“ hallten durch die Luft und die Stimmung kochte. Was war passiert?