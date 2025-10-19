Zum Politik machen gehörte bisher, dass man persönlich anwesend ist bei Sitzungen, in denen dann Anträge eingereicht, diskutiert und beschlossen werden. In Möser ist das bereits zu Teilen anders. Ortsräte fordern jetzt das gleiche Recht.

Leere Stühle könnte es demnächst häufiger bei Sitzungen von Lokalpolitikern in der Gemeinde Möser geben, denn hybride Sitzungen sind bereits für den Gemeinderat erlaubt - die Ortschaftsräte wollen nachziehen. So können Lokalpolitiker via digitaler Übertragung an Sitzungen teilnehmen.

Möser. - In einigen Gemeinden wird und wurde darüber diskutiert, ob die Sitzungen der Stadt- beziehungsweise Ortsräte live im Internet gestreamt werden, um mehr Menschen daran teilhaben zu lassen - bequem von zu Hause. In Möser geht es eher um einen bequemen Weg für die Lokalpolitiker an den Sitzungen teilzunehmen.