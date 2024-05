Die Statistik der Politisch motivierten Kriminalität zeigt für 2023 ein deutliches Übergewicht von rechts im Jerichower Land. Was sind die Taten?

Polizei in Burg rechnet mit mehr politische Straftaten

Das sowjetische Ehrenmal in Genthin wurde im vergangenen Jahr beschädigt. Mittlerweile sind die Tafeln wieder intakt.

Burg/Genthin. - Sprachlos, erschüttert und wütend. So beschreibt Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein seine Gefühlslage, nachdem der Jüdische Friedhof Mitte November geschändet wurde. Es war im vergangenen Jahr die politisch motivierte Straftat, die wohl am meisten Aufmerksamkeit erregte, aber bei weitem nicht die Einzige, wie ein Blick in die Statistik des Polizeireviers Jerichower Land zeigt.