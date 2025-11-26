Mehrkosten für die Stadt Unkraut, Schnee & mehr: Warum der Zerbster Bauhof jetzt nachrüsten muss
Wieso der Zerbster Bauhof auf einen Schlag 96.000 Euro Mehrkosten verursacht.
26.11.2025, 06:45
Zerbst - Von der Grünpflege bis zum Winterdienst reicht das Einsatzspektrum des Zerbster Bauhofs. Voraussetzung ist neben dem Personal die Technik, deren Vorhaltung nicht gerade billig ist. Kurz vor Jahresende fallen nun unverhofft 96.000 Euro Mehrkosten an, und das obwohl bereits gut 364.700 Euro für 2025 eingeplant sind.