Unkraut, Schnee & mehr: Warum der Zerbster Bauhof jetzt nachrüsten muss

Um für den bevorstehenden Winterdienst gewappnet zu sein, muss beim Zerbster Bauhof zusätzlich Geld investiert werden.

Zerbst - Von der Grünpflege bis zum Winterdienst reicht das Einsatzspektrum des Zerbster Bauhofs. Voraussetzung ist neben dem Personal die Technik, deren Vorhaltung nicht gerade billig ist. Kurz vor Jahresende fallen nun unverhofft 96.000 Euro Mehrkosten an, und das obwohl bereits gut 364.700 Euro für 2025 eingeplant sind.