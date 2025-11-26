weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zerbst
    4. >

  4. Mehrkosten für die Stadt: Unkraut, Schnee & mehr: Warum der Zerbster Bauhof jetzt nachrüsten muss

Mehrkosten für die Stadt Unkraut, Schnee & mehr: Warum der Zerbster Bauhof jetzt nachrüsten muss

Wieso der Zerbster Bauhof auf einen Schlag 96.000 Euro Mehrkosten verursacht.

Von Daniela Apel 26.11.2025, 06:45
Um für den bevorstehenden Winterdienst gewappnet zu sein, muss beim Zerbster Bauhof zusätzlich Geld investiert werden.
Um für den bevorstehenden Winterdienst gewappnet zu sein, muss beim Zerbster Bauhof zusätzlich Geld investiert werden. Archiv-Foto: Daniela Apel

Zerbst - Von der Grünpflege bis zum Winterdienst reicht das Einsatzspektrum des Zerbster Bauhofs. Voraussetzung ist neben dem Personal die Technik, deren Vorhaltung nicht gerade billig ist. Kurz vor Jahresende fallen nun unverhofft 96.000 Euro Mehrkosten an, und das obwohl bereits gut 364.700 Euro für 2025 eingeplant sind.