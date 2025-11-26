Kaltes Wasser auf den Toiletten, eine alte Heizung sowie Elektrik und eine nicht mehr zeitgemäße Mensa: An vielen Stellen der Sekundarschule „An der Elbe“ in Parey herrscht Sanierungsbedarf. Die Kosten dafür belaufen sich auf mehrere Millionen Euro.

Die Sekundarschule in Parey hat Sanierungsbedarf. Dem Blidungsausschuss des Kreistages sind die wichtigsten Stellen gezeigt worden.

Parey. - Verkleidete Wände, helle Lampen und eine schallabsorbierende Decke – der Fachraum für Musik in der Sekundarschule „An der Elbe“ in Parey ist modern und top ausgestattet. „Der Raum ist ein Vorbild für alle weiteren, so einen wünscht man sich für den Unterricht“, erklärt die kommissarische Schulleiterin Kerstin Härtel.