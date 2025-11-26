weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Laut, marode und muffig: Millionen-Investitionen benötigt: Pareyer Sekundarschule wartet sehnsüchtig auf Sanierung

Kaltes Wasser auf den Toiletten, eine alte Heizung sowie Elektrik und eine nicht mehr zeitgemäße Mensa: An vielen Stellen der Sekundarschule „An der Elbe“ in Parey herrscht Sanierungsbedarf. Die Kosten dafür belaufen sich auf mehrere Millionen Euro.

Von Louis Hantelmann 26.11.2025, 07:06
Die Sekundarschule in Parey hat Sanierungsbedarf. Dem Blidungsausschuss des Kreistages sind die wichtigsten Stellen gezeigt worden.
Die Sekundarschule in Parey hat Sanierungsbedarf. Dem Blidungsausschuss des Kreistages sind die wichtigsten Stellen gezeigt worden. Foto: Louis Hantelmann

Parey. - Verkleidete Wände, helle Lampen und eine schallabsorbierende Decke – der Fachraum für Musik in der Sekundarschule „An der Elbe“ in Parey ist modern und top ausgestattet. „Der Raum ist ein Vorbild für alle weiteren, so einen wünscht man sich für den Unterricht“, erklärt die kommissarische Schulleiterin Kerstin Härtel.