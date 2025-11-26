Kinderzahlen im Sinkflug Millionen-Minus in Biederitz: Gerwisch erwägt Kita-Schließung statt Sanierung
Die Kinderzahlen in Biederitz befinden sich im Sinkflug. Nun kommt aus Gerwisch der Vorschlag, den „Knickmoment“ zu nutzen und eine Kita temporär zu schließen.
26.11.2025, 06:49
Biederitz/Gerwisch. - Wenn es kaum noch etwas gibt, das mit der Gießkanne verteilt werden kann, blicken die Ortschaften mit Habichtaugen auf die gemeindlichen Ausgaben. Wie zuvor in Woltersdorf - in Bezug auf die Feuerwehr - zieht nun ebenso Gerwisch die Prioritätenliste der Verwaltung in Zweifel. Selbst die Schließung einer sanierungsbedürftigen Kita steht zur Debatte.