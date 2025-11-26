weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Kinderzahlen im Sinkflug Millionen-Minus in Biederitz: Gerwisch erwägt Kita-Schließung statt Sanierung

Die Kinderzahlen in Biederitz befinden sich im Sinkflug. Nun kommt aus Gerwisch der Vorschlag, den „Knickmoment“ zu nutzen und eine Kita temporär zu schließen.

Von Willy Weyhrauch 26.11.2025, 06:49
In Gerwisch steht zur Debatte, eine sanierungsbedürftige Kita vorübergehend zu schließen.
In Gerwisch steht zur Debatte, eine sanierungsbedürftige Kita vorübergehend zu schließen. Foto: Uwe Anspach/dpa

Biederitz/Gerwisch. - Wenn es kaum noch etwas gibt, das mit der Gießkanne verteilt werden kann, blicken die Ortschaften mit Habichtaugen auf die gemeindlichen Ausgaben. Wie zuvor in Woltersdorf - in Bezug auf die Feuerwehr - zieht nun ebenso Gerwisch die Prioritätenliste der Verwaltung in Zweifel. Selbst die Schließung einer sanierungsbedürftigen Kita steht zur Debatte.