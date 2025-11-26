Die Kinderzahlen in Biederitz befinden sich im Sinkflug. Nun kommt aus Gerwisch der Vorschlag, den „Knickmoment“ zu nutzen und eine Kita temporär zu schließen.

In Gerwisch steht zur Debatte, eine sanierungsbedürftige Kita vorübergehend zu schließen.

Biederitz/Gerwisch. - Wenn es kaum noch etwas gibt, das mit der Gießkanne verteilt werden kann, blicken die Ortschaften mit Habichtaugen auf die gemeindlichen Ausgaben. Wie zuvor in Woltersdorf - in Bezug auf die Feuerwehr - zieht nun ebenso Gerwisch die Prioritätenliste der Verwaltung in Zweifel. Selbst die Schließung einer sanierungsbedürftigen Kita steht zur Debatte.