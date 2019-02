Ein Mann in Gommern hat am Sonnabend zuerst mehrere Wohnungstüren beschädigt und anschließend eine Notärztin attackiert. Symbolfoto: Rene Ruprecht/dpa

Ein Mann in Gommern hat am Sonnabend zuerst mehrere Wohnungstüren beschädigt und anschließend eine Notärztin attackiert.

Gommern (rk) l Ein Mann in Gommern im Jerichower Land kehrte am späten Samstagabend in seine Wohnung in ein Mehrfamilienhaus zurück und schlug dabei die Scheibe der Eingangstür ein. Dabei verletzte sich der 27-Jährige. Danach zog er randalierend durch den Flur und trat gegen mehrere Wohnungstüren anderer Bewohner, die erheblich beschädigt wurden.

Beim Eintreffen der Polizei nahmen die Beamten stöhnende Geräusche aus der Wohnung wahr. Beim Betreten der Wohnung war der Mann bereits nicht mehr bei Bewusstsein. Die Rettungskräfte behandelten den Mann, der plötzlich sein Bewusstsein wiedererlangte und die Notärztin attackierte. Der Mann, der augenscheinlich erheblich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, musste fixiert werden. Anschließend wurde er in ein Klinikum nach Magdeburg eingewiesen.