Graffiti-Auftrag fertig Polizeieinsatz, weil nachts an der Wand gesprüht wurde
Burg ist um ein beeindruckendes Gemälde reicher geworden. Graffiti-Künstler Christian Grams arbeitete Tag und Nacht daran - Polizeikontrolle inklusive.
09.09.2025, 11:44
Burg. - Die Diskussionen seien sehr kontrovers gewesen, erzählt Laga-Fördervereinsvorsitzender Wolfgang Meyer bei der Übergabe der neugestalteten Wand am Spielplatz in der Deichstraße. „Manche meinten, dass seien Schmierereien, andere fanden es sei Kunst“, erzählt er. Für ihn steht das Urteil fest: „Dieses und das Bild auf der Verkaufsbude im Knoten- und Kräutergarten sind die schönsten Gemälde der Stadt“.