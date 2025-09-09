Burg ist um ein beeindruckendes Gemälde reicher geworden. Graffiti-Künstler Christian Grams arbeitete Tag und Nacht daran - Polizeikontrolle inklusive.

Wolfgang Mayer vom Laga-Fördervereinn und Graffiti-Künstler Christian Grams stoßen auf das gelungene Kunstwerk an.

Burg. - Die Diskussionen seien sehr kontrovers gewesen, erzählt Laga-Fördervereinsvorsitzender Wolfgang Meyer bei der Übergabe der neugestalteten Wand am Spielplatz in der Deichstraße. „Manche meinten, dass seien Schmierereien, andere fanden es sei Kunst“, erzählt er. Für ihn steht das Urteil fest: „Dieses und das Bild auf der Verkaufsbude im Knoten- und Kräutergarten sind die schönsten Gemälde der Stadt“.