Auf einer Bürgerversammlung machten sich Anwohner des Moritzplatz-Quartiers in Magdeburg ordentlich Luft. Doch einfache Lösungen für die sozialen Probleme gibt es nicht.

Frust und Angst in Magdeburg-Neustadt - Polizeiwache als Lösung?

Die Sicherheit und Ordnung im Moritzplatz-Quartier in Magdeburg bewegt viele Anwohner. Auf einer Bürgerversammlung machten sie sich jetzt Luft.

Magdeburg. - Der Mord an einer Frau im Bereich der Neustadt-Passage am Tag zuvor hat noch mehr Anwohner dazu bewegt, am 8. September 2025 den Stadtteilspaziergang in Magdeburg-Neustadt zu begleiten. Eine große Traube Menschen findet sich daher am späten Nachmittag vor dem Kaufland an der Lübecker Straße ein. Ihr Frust ist fast greifbar.