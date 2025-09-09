In Burg wurde im Rahmen des Campus-Projektes ein leerstehendes Geschäft für die vorübergehende mietfreie Nutzung ausgeschrieben. Die Stadt Genthin möchte einen anderen Weg gehen.

In der Genthiner Innenstadt gibt es neben belegten Läden auch zahlreiche leerstehende Geschäfte.

Genthin/Burg - Die Kreisstadt Burg hat sich in diesem Jahr eine pfiffige Möglichkeit zur Belebung der Innenstadt ausgedacht. Bei einem Wettbewerb soll die Miete für einen Pop-Up-Laden von Stadtverwaltung und Campus-Projekt übernommen werden. Genthin hat eine andere Idee zur Innenstadtbelebung.