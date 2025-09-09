Pop-up-Store in Burg Wie in Genthin leere Geschäfte belebt werden
In Burg wurde im Rahmen des Campus-Projektes ein leerstehendes Geschäft für die vorübergehende mietfreie Nutzung ausgeschrieben. Die Stadt Genthin möchte einen anderen Weg gehen.
Genthin/Burg - Die Kreisstadt Burg hat sich in diesem Jahr eine pfiffige Möglichkeit zur Belebung der Innenstadt ausgedacht. Bei einem Wettbewerb soll die Miete für einen Pop-Up-Laden von Stadtverwaltung und Campus-Projekt übernommen werden. Genthin hat eine andere Idee zur Innenstadtbelebung.