Von Mike Fleske und Marco Papritz 09.09.2025, 16:30
In der Genthiner Innenstadt gibt es neben belegten Läden auch zahlreiche leerstehende Geschäfte.
In der Genthiner Innenstadt gibt es neben belegten Läden auch zahlreiche leerstehende Geschäfte. Foto: Mike Fleske

Genthin/Burg - Die Kreisstadt Burg hat sich in diesem Jahr eine pfiffige Möglichkeit zur Belebung der Innenstadt ausgedacht. Bei einem Wettbewerb soll die Miete für einen Pop-Up-Laden von Stadtverwaltung und Campus-Projekt übernommen werden. Genthin hat eine andere Idee zur Innenstadtbelebung.