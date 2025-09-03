Gutgläubigkeit ausgenutzt Polizist in zivil überführt Paar in Möser: Betrug mit Spenden fliegt schnell auf

Kommissar Zufall hilft kräftig mit: In Möser (Jerichower Land) hat ein Paar an einem Supermarkt Passanten um Spenden gebeten. Statt bei einem Behindertenverband ging das Geld in die eigene Tasche. Der ganze Fall.