  4. Gutgläubigkeit ausgenutzt: Polizist in zivil überführt Paar in Möser: Betrug mit Spenden fliegt schnell auf

Kommissar Zufall hilft kräftig mit: In Möser (Jerichower Land) hat ein Paar an einem Supermarkt Passanten um Spenden gebeten. Statt bei einem Behindertenverband ging das Geld in die eigene Tasche. Der ganze Fall.

Von Thomas Höfs Aktualisiert: 03.09.2025, 14:56
An einem Supermarkt in Möser sind falsche Spendensammler aufgeflogen - die Polizei konnte das Paar festsetzen.
An einem Supermarkt in Möser sind falsche Spendensammler aufgeflogen - die Polizei konnte das Paar festsetzen. Symbolfoto: Hendrik Schmidt/dpa

Möser. - Diese Spendensammlung ist gründlich danebengegangen. Zum Glück: In Möser hat die Polizei nun zwei Rumänen festgesetzt, die vor einem Supermarkt Bürger um Spenden anbettelten.