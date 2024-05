Möckern - Breitere Gänge, mehr Obst und Gemüse und digitale Einkaufswagen, die das Shoppen leichter machen sollen – im Rahmen einer Pre-Opening-Veranstaltung hat am Mittwochabend der Möckeraner Edeka-Geschäftsführer Gunther Weiß ausgewählten Gästen einen Einblick in den komplett umgestalteten Supermarkt an der Burger Straße gegeben.

Zu den Gästen gehörten neben Vertretern der Edeka-Gruppe und dem stellvertretenden Möckeraner Stadtbürgermeister Bernhard Ruth unter anderem auch der Landtagsabgeordnete Markus Kurze, Möckerns Stadtratsvorsitzender Holger Blumhagel und Möckerns Ortsbürgermeister Detlef Friedrich. Ebenfalls beim Anstoßen auf den neuen Markt mit dabei: ehemalige Mitarbeiter und jene, die in den vergangenen Monaten des Umbaus in anderen Filialen in Magdeburg, Biederitz und Egeln gearbeitet hatten und in den vergangenen Tagen die neuen Regale mit Waren bestückten.

Dem Geschäftsführer Gunther Weiß war die Erleichterung anzumerken, als er in seiner Begrüßung auf die lange Planungszeit einging. Denn bereits vor vielen Jahren war eine Erweiterung des Supermarktes angestrebt worden, doch die zuständigen Behörden hätten jahrelang ihre Zustimmung zu einer Markterweiterung in Möckern verweigert.

400 Quadratmeter mehr

1992 war der Supermarkt im neu erbauten Geschäftszentrum an der Burger Straße eröffnet worden, seit 2000 hat Gunther Weiß hier das Sagen. In einer ersten Erweiterung wurde der Markt anfang der 2000er Jahre vergrößert. Mit dem nun erfolgten, knapp 400 Quadratmeter großen Anbau umfasst der Markt 2400 Quadratmeter, wovon auf die reine Verkaufsfläche etwa 1500 Quadratmeter entfallen.

Alles neu ist beim Möckeraner Edeka-Supermarkt, der am 23. Mai wiedereröffnet wird. Foto: Stephen Zechendorf

Ein nicht unerheblicher Teil der Verkaufsfläche entfällt dabei auf die Obst- und Gemüseabteilung – laut Gunther Weiß das Herzstück des neuen Supermarktes und in der Region die größte Edeka-Frischeabteilung. Weiß führte seine Gäste am Vorabend der Wiedereröffnung durch den vergrößerten und großzügigeren Markt und auch durch den neuen Sozial- und Verwaltungstrakt im Obergeschoss.

Es stehe zwar „Edeka“ über den Ladentüren, doch es seien die Einzelhändler und Genossenschaftsmitglieder, die die Genossenschaft tragen, sagte Einzelhandelsberater Axel Kowalski von der EDEKA Minden-Hannover. Der runderneuerte Edeka-Markt in Möckern sei einer von insgesamt 308 Edeka-Märkten in Sachsen-Anhalt, die von über 90 selbständigen Einzelhändlern betrieben werden.