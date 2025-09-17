Ob Hochzeit, Geburtstag oder Firmenjubiläum - Feuerwerke sind besondere Höhepunkte, aber es braucht eine Genehmigung. Was Bürger im Jerichower Land beachten müssen.

In Burg wird am meisten geknallt

Feuerwerke sind faszinierend. Auch auf privaten Feiern sind sie beliebt. Aber was muss man dabei beachten?

Burg/Genthin - Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen – gefeiert wird immer. Wenn es etwas Besonderes sein soll, wird die Feierlichkeit auch gerne mit einem Feuerwerk garniert. Ist das noch angesagt? Und was muss man beachten, wenn man es so richtig knallen lassen will?