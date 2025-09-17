weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Ob Hochzeit, Geburtstag oder Firmenjubiläum - Feuerwerke sind besondere Höhepunkte, aber es braucht eine Genehmigung. Was Bürger im Jerichower Land beachten müssen.

Von Arlette Krickau 17.09.2025, 06:45
Feuerwerke sind faszinierend. Auch auf privaten Feiern sind sie beliebt. Aber was muss man dabei beachten?
Feuerwerke sind faszinierend. Auch auf privaten Feiern sind sie beliebt. Aber was muss man dabei beachten? Foto: NDABCREATIVITY - stock.adobe.com

Burg/Genthin - Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen – gefeiert wird immer. Wenn es etwas Besonderes sein soll, wird die Feierlichkeit auch gerne mit einem Feuerwerk garniert. Ist das noch angesagt? Und was muss man beachten, wenn man es so richtig knallen lassen will?