Der Windsurfer Michele Becker startet auf der World Tour im Foil-Slalom. Doch anhaltende Rückenprobleme bremsen den Profi-Sportler immer wieder. Warum der Kieler nun deshalb ausgerechnet in die Helios Klinik Jerichower Land reiste.

Profi-Karriere in Burg gerettet? Warum sich dieser Windsurfer auf einen Helios-Arzt in Burg verlässt

Windsurfer Michele Becker beim Foil-Slalom World Cup. Wegen anhaltender Rückenprobleme reiste der Profi-Sportler nun nach Burg, um sich in der Helios Klinik Jerichower Land behandeln zu lassen.

Burg. - Wenn das morgendliche Aufstehen zum Kraftakt wird, sind nicht selten Rückenschmerzen dafür verantwortlich. Nicht immer liegt das an mangelnder Bewegung. Ein Beispiel ist der 27-jährige Windsurfer Michele Becker aus Kiel, der unter starken Rückenbeschwerden leidet. Warum er sich nun ausgerechnet in der Helios Klinik Jerichower Land hat behandeln lassen.