  4. Bahnstrecke Burg-Magdeburg: Lange Wartezeiten für Fahrgäste

bahnstrecke Burg - Magdeburg Trauriger Rekord: Lange Fahrt vom Regionalexpress 1 sorgt für ungehaltene Fahrgäste

Verspätungen sind auf der Strecke zwischen Magdeburg und Genthin nichts Neues. Seit dem Stellwerksbrand bei Gerwisch gibt es noch viele Einschränkungen. Fahrgäste erleben nun im Regionalexpress 1 eine rekordverdächtig lange Fahrt.

Von Marco Papritz Aktualisiert: 26.02.2026, 15:03
Der Notfallplan macht es möglich, dass der Regionalexpress 1 in Möser einen Stopp einlegt. Einer dauert nun extrem lange.
Möser/Magdeburg - Der Stopp ist eine Sache weniger Minuten. Nun aber wird der Halt vom Regionalexpress 1 - dem RE1 - in Möser um eine schier endlose Wartezeit verlängert. Unfreiwillig.