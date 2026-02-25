bahnstrecke Burg - Magdeburg Trauriger Rekord: Lange Fahrt vom Regionalexpress 1 sorgt für ungehaltene Fahrgäste
Verspätungen sind auf der Strecke zwischen Magdeburg und Genthin nichts Neues. Seit dem Stellwerksbrand bei Gerwisch gibt es noch viele Einschränkungen. Fahrgäste erleben nun im Regionalexpress 1 eine rekordverdächtig lange Fahrt.
Aktualisiert: 26.02.2026, 15:03
Möser/Magdeburg - Der Stopp ist eine Sache weniger Minuten. Nun aber wird der Halt vom Regionalexpress 1 - dem RE1 - in Möser um eine schier endlose Wartezeit verlängert. Unfreiwillig.