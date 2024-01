Wird ein Teil des genannten Hundestrandes am Niegripper See bei Burg touristisch erschlossen? Die Kreisstadt Burg hat eine Fläche für die Schaffung von Reisemobilstellplätzen ausgeschrieben. Jetzt liegt das Ergebnis vor.

Reisemobilstellplätze am Hundestrand des Niegripper Sees bei Burg: Das Ergebnis der Ausschreibung liegt jetzt vor

Der Hundestrand am Niegripper See bei Burg ist ein idyllisches Fleckchen Erde und wird gern zum Baden genutzt.

Burg. - Wieviel Tourismus verträgt der Niegripper See bei Burg? Die Stadt will Gäste anlocken und hat noch 2023 einen Investor gesucht, der auf einer Teilfläche des so genannten Hundestrandes Stellplätze für Reisemobile und Caravan-Fahrzeuge schafft - auf Basis eines Pachtvertrages. Auch der Stadtrat hat dem Verfahren nach intensivem Für und Wider mehrheitlich zugestimmt.