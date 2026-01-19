Neben Krisen und einen positiven Blick auf das Jahr 2026 hatte der Neujahrsempfang in Möckern vor allem eins zu bieten: Spendenbereitschaft. Die war enorm und wird Möckern vor allem grüner machen.

Rekordspende in Möckern: 13.000 Euro und 20 neue Eichen für Baumpflanzaktionen gespendet

Die Gäste des Empfangs spendeten großzügig für das diesjährige Spendenprojekt.

Möckern - Was wünscht man sich in diesen Zeiten zum Neuen Jahr? Glück, Gesundheit, Frieden. Beim gemeinsamen Neujahrsempfang der Stadt Möckern und der Volksbank im Jerichower Land kamen zwei weitere Aspekte hinzu: In 2026 werden Zusammenhalt und die Bereitschaft zum Mitmachen gebraucht, waren sich die Redner einig.