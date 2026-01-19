Magdeburger Museum öffnet wieder Rührende Botschaft von kleinem Jungen an geschlossenem Technikmuseum
Wegen der zu schweren Schneemasse und der damit verbundenen Einsturzgefahr musste das Technikmuseum für über eine Woche schließen. Ein kleiner Junge hat sogar eine traurige Botschaft hinterlassen. Nun kann es wieder öffnen. Jedoch steht auch ein Raum unter Wasser.
Aktualisiert: 19.01.2026, 14:38
Magdeburg. - Das Technikmuseum Magdeburg musste über eine Woche schließen. Das Dach war für die Schneemassen zu instabil und somit einsturzgefährdet. Nun kann das Museum wieder öffnen. Es gibt jedoch Schäden am Gebäude.