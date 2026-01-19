Magdeburger Museum öffnet wieder Rührende Botschaft von kleinem Jungen an geschlossenem Technikmuseum

Wegen der zu schweren Schneemasse und der damit verbundenen Einsturzgefahr musste das Technikmuseum für über eine Woche schließen. Ein kleiner Junge hat sogar eine traurige Botschaft hinterlassen. Nun kann es wieder öffnen. Jedoch steht auch ein Raum unter Wasser.