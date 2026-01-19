weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  4. Magdeburger Museum öffnet wieder: Rührende Botschaft von kleinem Jungen an geschlossenem Technikmuseum

Wegen der zu schweren Schneemasse und der damit verbundenen Einsturzgefahr musste das Technikmuseum für über eine Woche schließen. Ein kleiner Junge hat sogar eine traurige Botschaft hinterlassen. Nun kann es wieder öffnen. Jedoch steht auch ein Raum unter Wasser.

Von Lena Bellon Aktualisiert: 19.01.2026, 14:38
Sammlungsleiter Christian Marlow (links) und Museumsdirektor Hajo Neumann freuen sich, dass sie das Technikmuseum Magdeburg wieder öffnen können.
Sammlungsleiter Christian Marlow (links) und Museumsdirektor Hajo Neumann freuen sich, dass sie das Technikmuseum Magdeburg wieder öffnen können. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Das Technikmuseum Magdeburg musste über eine Woche schließen. Das Dach war für die Schneemassen zu instabil und somit einsturzgefährdet. Nun kann das Museum wieder öffnen. Es gibt jedoch Schäden am Gebäude.