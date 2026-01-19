Eröffnung in wenigen Monaten Jetzt aber wirklich: KFC kommt 2026 nach Magdeburg - am neuen Ort
Lange war es angekündigt, nun soll das erste Restaurant von Kentucky Fried Chicken in Magdeburg eröffnen. Allerdings nicht mehr an dem Platz, der bislang bekannt war.
Aktualisiert: 19.01.2026, 14:10
Magdeburg. - Mehrfach wurde es bereits angekündigt, doch jetzt wird es tatsächlich ernst: Magdeburg bekommt wieder ein Restaurant der US-Kette Kentucky Fried Chicken. Der Hähnchenspezialist wird allerdings nicht mehr an dem bislang benannten Standort in der Innenstadt eröffnen.