Das Rentenalter hat sie zwar schon erreicht, das Ruhestandsalter aber noch längst nicht. Auch mit 65 Jahren betreibt Cornelia Herwegen ihren Friseursalon. Und dafür hat sie einen guten Grund.

Rente können die anderen: Eine 65 Jahre alte Friseurin bezieht jetzt noch neuen Standort

„Sei mutig“ steht auf der Tafel hinter Cornelia Herwegen, die gerade Christel Neumann frisiert. Die Aufforderung hat sie sich zu Herzen genommen.

Schartau. - Während andere an ihr Rentnerdasein denken, denkt Cornelia Herwegen an die nächste Kundin. Auch mit Mitte 60 betreibt sie immer noch ihren Friseursalon in Schartau. Gerade erst ist sie umgezogen. „Am alten Standort ist jetzt eine Baustelle, das konnte ich den Kunden nicht zumuten“, sagt sie und verrät mit diesem Satz schon eine Menge darüber, warum sie nicht ans Aufhören denkt.