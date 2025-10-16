Reparatur statt Schrottplatz Repair-Café in Biederitz: Duo verleiht alten Geräten zweites Leben
Durch das Repair-Café in Biederitz fand das Duo im Rentenalter zusammen. Seitdem helfen sie ihren Besuchern, alte Erinnerungen wieder aufleben zu lassen.
16.10.2025, 06:11
Biederitz. - Die allgemeine Annahme, Reparatur sei teurer als ein Neukauf, hält sich im Volksmund eisern. Doch zumindest in Biederitz wird diese Vermutung von den örtlichen Gegebenheiten überholt. Im Repair-Café erhalten nicht nur jahrzehntealte Haushaltsgeräte ein zweites Leben, sondern die Tüftler-Werkstatt erweist sich auch als Sammelbecken voller Geschichten. Zu Besuch bei Zweien, die erst im Rentenalter über ein morgendliches Ritual zusammenfanden.