Durch das Repair-Café in Biederitz fand das Duo im Rentenalter zusammen. Seitdem helfen sie ihren Besuchern, alte Erinnerungen wieder aufleben zu lassen.

Brüder im Geiste: Fridtjof Hupfeld (links) und Helmar Koch haben sich erst im Rentenalter kennengelernt. Seitdem tüfteln sie im örtlichen Repair-Cafe an Haushaltsgeräten und lassen verloren geglaubte Erinnerungen wieder auferstehen.

Biederitz. - Die allgemeine Annahme, Reparatur sei teurer als ein Neukauf, hält sich im Volksmund eisern. Doch zumindest in Biederitz wird diese Vermutung von den örtlichen Gegebenheiten überholt. Im Repair-Café erhalten nicht nur jahrzehntealte Haushaltsgeräte ein zweites Leben, sondern die Tüftler-Werkstatt erweist sich auch als Sammelbecken voller Geschichten. Zu Besuch bei Zweien, die erst im Rentenalter über ein morgendliches Ritual zusammenfanden.