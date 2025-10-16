weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Mietwohnungen im Landkreis Stendal: Wo Havelberg wieder einen Ort zum Wohnen hat

Oberfelder Weg in Havelberg: Was hat sich für Mieter in der einst verrufenen Straße verändert? Die Volksstimme hakt nach und hat sich bei der Hausverwaltung erkundigt.

Von Max Tietze Aktualisiert: 16.10.2025, 08:52
Sie setzen sich für die Wohnqualität in Havelberg im Oberfelder Weg ein: Hausverwalter Stephan Salinger (von links), Mitarbeiterin und Mieterin Anja Lorenz, Torsten Winkelmann, Inhaber des Hausmeisterservice, Jörg Villbrandt, Mitarbeiter beim Hausmeister, und Moritz Heinze, der vor gut einem Jahr eine Wohnung in der Straße bezogen hat. Foto: Max Tietze

Havelberg. - Der Oberfelder Weg in Havelberg hat sich gewandelt. Die Wohnblöcke und das Umfeld neben der Bundeswehr im Norden der Domstadt sind noch immer Plattenbau, aber renoviert und modernisiert. Seit die Hausverwaltung von Stephan Salinger aus Berlin das Sagen hat, sind Komfort und Sicherheit wieder eingezogen. Mehr Menschen wollen die günstigen Wohnungen. Wer drin wohnt, bleibt. Das hat Gründe.