Schloss wird zur Galerie Riesige Bilder: Berliner Künstlerin stellt in Dornburg aus

Die Berliner Künstlerin Palina Ringe hat in einem besonderen Raum ihre neuesten Werke präsentiert - in einem Schloss in Dornburg. Wie ein kleines Dorf in Sachsen-Anhalt internationales Publikum lockt.