Am 23. und 24. August steigt in Gommern ein großes Partywochenende: Das 18. Rock am Rathaus und der 15. Gommeraner Gurkenmarkt locken mit Highlights in die Stadt an der Ehle.

Gommern. - Rock'n'Roll und jrüne Jurken: Am 23. und 24. August steigen in Gommern gleich zwei beliebte und große Veranstaltungen. Mit dem 18. Rock am Rathaus am Sonnabend beginnt das Partywochenende, zum 15. Gommeraner Gurkenmarkt wird es am Sonntag auch wieder königlich.

Wenn Musik über den Platz des Friedens schallt, die Bühne bebt und der Duft von Herzhaftem und Süßem durch die Straßen zieht, dann ist in Gommern wieder Ausnahmezustand angesagt.

Am Wochenende des 23. und 24. August laden gleich zwei beliebte Veranstaltungen zum Mitfeiern ein: das 18. „Rock am Rathaus“ am Sonnabendabend und der 15. Jommeraner Jurkenmarkt am Sonntag. Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm für Musikfreunde, Familien, Genießer und Neugierige.

„The Clogs“ sorgen für Retro-Rock’n’Roll beim Rock am Rathaus in Gommern

Den Auftakt macht am Sonnabend, 23. August, das seit fast zwei Jahrzehnten etablierte Festival „Rock am Rathaus“. Ab 19 Uhr wird der Platz des Friedens zur großen Open-Air-Bühne. Der Eintritt ist wie immer frei. Los geht es mit der Vorband „Old Socks“, die mit rockigen Klassikern und eingängigen Rhythmen die Stimmung anheizen.

Ab etwa 21 Uhr übernehmen dann „The Clogs“ das musikalische Kommando. Die fünf Musiker sind auf den Bühnen Europas zu Hause und stehen für einen energiegeladenen Mix aus Coverversionen und eigenen Songs. All das ist verpackt in einen chaotisch-charmanten Retro-Rock’n’Roll-Sound. Ihr Markenzeichen: schräge Outfits, volle Bühnenpräsenz, Humor und Interaktion mit dem Publikum.

18. Rock am Rathaus in Gommern: Von ABBA bis Queen, von Bee Gees bis AC/DC

Ihr Repertoire reicht von Queen, ABBA und den Bee Gees über AC/DC, Jethro Tull und Kiss bis hin zu Status Quo, T. Rex und den Rolling Stones. Sie spielen die größten Rock- und Pophits aus mehreren Jahrzehnten, frisch interpretiert und mitreißend.

Ergänzt wird das Musikprogramm durch DJ Hendrik, der zwischen den Sets für durchgehende Partystimmung sorgt. Gefeiert wird bis 1 Uhr nachts.

Im Zeichen der Gurke: 15. Jommeraner Jurkenmarkt auf dem Platz des Friedens

Am Sonntag, 24. August, heißt es wieder: „Justav jib Jas in Jommern jibs jrüne Jurken.“ Denn: Der 15. Jommeraner Jurkenmarkt steht an. Der Markt auf dem Platz des Friedens öffnet um 11 Uhr seine Tore. Eröffnet wird er offiziell durch Bürgermeister Jens Hünerbein und Gurkenkönigin Diana II.

Das Programm ist vielfältig und bietet für alle Generationen etwas: Um 11.20 Uhr beginnt der musikalische Auftakt mit „Ein Ossi mit Niveau“ aus Ostrock, gefolgt vom Auftritt der „Powergirls“.

Ab 12.15 Uhr greift auch die Sax’n Anhalt VIP Band in das Geschehen ein. Die Band wird wieder mit nicht alltäglichen Interpretationen bekannter Hits für gute Laune sorgen.

15. Gommeraner Gurkenmarkt: Bühnenprogramm und Gurkenschälwettbewerb

Um 12.35 Uhr bringen die Konfettiknaller des Gommeraner Carneval Clubs mit bunten Showeinlagen Farbe ins Bühnenprogramm, bevor es um 12.45 Uhr sportlich wird: Der traditionelle Gurkenschälwettbewerb sorgt für Spannung und Unterhaltung.

Im weiteren Verlauf präsentieren sich die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Gommern um 13.05 Uhr, bevor die VIP Band ein weiteres Set spielt.

Showkochen mit Landrat Steffen Burchhardt und Gurkenmarktorganisator Axel Struy

Um 13.50 Uhr steht ein besonderer Programmpunkt auf dem Plan: Beim Show-Kochen mit Landrat Steffen Burchhardt und Bürgermeister Jens Hünerbein sowie dem hauptverantwortlichen Organisator des Gurkenmarktes und von Rock am Rathaus, Axel Struy, wird gemeinsam geschnippelt und gebrutzelt – moderiert von Konrad Zahn.

Anschließend folgen weitere Bühnenauftritte: ein drittes Set der VIP Band um 14.30 Uhr, der Kindergarten Max und Moritz gegen 14.55 Uhr und die Tanzgruppe Lucky Dance Ukraine um 15. 20 Uhr.

Krönung der Gommeraner Gurkenkönigin am Nachmittag

Um 15.45 Uhr wird es dann wieder königlich, wenn die neue Gurkenkönigin feierlich gekrönt wird. Gegen 17 Uhr klingt der Gommeraner Gurkenmarkt langsam aus.

Rund um die Bühne erwartet die Besucher ein bunter Marktplatz mit regionalen Produkten, Kulinarik und Aktionen. Für Kinder gibt es Hüpfburgen, eine Bastelstraße und weitere Überraschungen. Der Veranstalter, der Arbeitskreis Kultur des Stadtfördervereins „Wir für Gommern“, verspricht für den Sonntag ein entspanntes und erlebnisreiches Familienfest und für den Sonnabend ordentlich was auf die Ohren.