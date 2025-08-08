Torsten Seide aus Stendal hat sich für die Deutschen Meisterschaften im Sportschießen qualifiziert. Wie er sich den Start in München im Doppeltrap erarbeitet hat.

Stendal - 18 Jahre lang hat Torsten Seide auf seinen großen Traum hingearbeitet: Die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft im Sportschießen in München. Nun hat sich der Stendaler endlich qualifiziert und tritt mit der Flinte in der Disziplin Doppeltrap, besser bekannt als Tontaubenschießen, an. Wie er das geschafft hat.