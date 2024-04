Der Schüsse hallten ohrenbetäubend über das Gelände. In Dannigkow bei Gommern zog am Wochenende Militär auf.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dannigkow - Schüsse und Böller: War der Krieg zwischen Gommern in Möckern ausgebrochen? Seit 25 Jahren hält der in Möckern gegründete militär-historische Verein „6-pfündige Fußbatterie Nr. 16 der preußischen Artilleriebrigade 1813 von Spreuth“ die Geschichte der Befreiungskriege in Erinnerung wach. Eine militärische Inszenierung sollte an ein wichtiges Ereignis in der europäischen Geschichte erinnern.