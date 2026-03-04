Der kirchliche Jugendclub Don Bosco in Magdeburg wird umgebaut. Die Kinder und Jugendlichen sind deshalb ins frühere Wohnhaus der Ordensschwestern umgezogen.

Das Kinder- und Jugendzentrum Don Bosco in Magdeburg wird nach über 30 Jahren grundhaft saniert.

Magdeburg. - Seit über 30 Jahren ist das Kinder- und Jugendzentrum Don Bosco ein fester Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche aus dem Magdeburger Norden. Nach so langer Zeit war eine Generalüberholung notwendig. Die Einrichtung am Milchweg wird derzeit grundsaniert - und die Wiedereröffnung ist bereits in Sicht.