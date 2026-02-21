Im Barleber Hotel „Sachsen-Anhalt“ schwingt ein neuer Küchenchef den Kochlöffel. Was Maik Wegner hier plant und welches Gericht er für kalte Wintertage empfiehlt.

Neuer Küchenchef für den „Auerhahn“: Was Maik Wegner mit dem Hotelrestaurant vor hat

Seit Anfang des Jahres gibt Maik Wegner den Ton als Küchenchef im Hotel „Sachsen-Anhalt“ an.

Barleben - In der Küche des Barleber Hotels „Sachsen-Anhalt“ herrscht geschäftiges Treiben. Während die Vorbereitungen für das Mittagsbuffet laufen, spielt im Hintergrund Musik. Jeder darf mal bestimmen, was läuft, erklärt Hotelgeschäftsführer Max Bertram. Hier werde von Piratenrock über Hits aus den 80ern bis hin zu Ibiza-Partyhymnen so gut wie alles abgespielt. Den Ton am Herd gibt aber neuerdings Küchenchef Maik Wegner an.