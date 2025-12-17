weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Meilenstein erreicht: Schnelles Internet auf Knopfdruck: Deutsche Glasfaser beendet Ausbau in Biederitz

Nach fast zwei Jahren Verzögerung ist der Glasfaserausbau in Biederitz nun abgeschlossen. Damit endet auch ein nervenaufreibendes Kapitel.

Von Willy Weyhrauch 17.12.2025, 18:07
Sachbearbeiter für Tiefbau Hardy Kühne, Projektmanager Denis Rosenkranz sowie Gemeindebürgermeister Kay Gericke und Regionalmanager Jörg Rothbarth drücken im Biederitzer Rathaus den Startknopf für schnelles Internet (v.l).
Sachbearbeiter für Tiefbau Hardy Kühne, Projektmanager Denis Rosenkranz sowie Gemeindebürgermeister Kay Gericke und Regionalmanager Jörg Rothbarth drücken im Biederitzer Rathaus den Startknopf für schnelles Internet (v.l). Foto: Willy Weyhrauch

Biederitz. - Mit der feierlichen Übergabe ist der Glasfaserausbau in der Gemeinde Biederitz nun vorerst abgeschlossen. Ganz einfach war der Weg bis dahin jedoch nicht. Warum es länger dauerte als anfangs gedacht, wie viele Anschlüsse verlegt worden sind und was sich die Gemeinde davon langfristig verspricht.