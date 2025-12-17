Meilenstein erreicht Schnelles Internet auf Knopfdruck: Deutsche Glasfaser beendet Ausbau in Biederitz
Nach fast zwei Jahren Verzögerung ist der Glasfaserausbau in Biederitz nun abgeschlossen. Damit endet auch ein nervenaufreibendes Kapitel.
17.12.2025, 18:07
Biederitz. - Mit der feierlichen Übergabe ist der Glasfaserausbau in der Gemeinde Biederitz nun vorerst abgeschlossen. Ganz einfach war der Weg bis dahin jedoch nicht. Warum es länger dauerte als anfangs gedacht, wie viele Anschlüsse verlegt worden sind und was sich die Gemeinde davon langfristig verspricht.