Nach fast zwei Jahren Verzögerung ist der Glasfaserausbau in Biederitz nun abgeschlossen. Damit endet auch ein nervenaufreibendes Kapitel.

Sachbearbeiter für Tiefbau Hardy Kühne, Projektmanager Denis Rosenkranz sowie Gemeindebürgermeister Kay Gericke und Regionalmanager Jörg Rothbarth drücken im Biederitzer Rathaus den Startknopf für schnelles Internet (v.l).

Biederitz. - Mit der feierlichen Übergabe ist der Glasfaserausbau in der Gemeinde Biederitz nun vorerst abgeschlossen. Ganz einfach war der Weg bis dahin jedoch nicht. Warum es länger dauerte als anfangs gedacht, wie viele Anschlüsse verlegt worden sind und was sich die Gemeinde davon langfristig verspricht.