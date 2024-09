Es ist vollbracht! Cornelia Gentz ist mit ihrem Geschäft umgezogen und ist jetzt - gegen den Trend - in der Schartauer Straße aktiv. Mit erweitertem Sortiment.

Schuhhaus Gentz: Neustart in der Schartauer

Neueröffnung in Burg

Burg - Neuanfang in Burgs wichtigster Einkaufsstraße. Viel wird über den Fluch der Schartauer wegen des zunehmenden Leerstands gesprochen und geschrieben. Cornelia Gentz hat nun ein gutes Gegenargument geliefert und ist mit ihrem Schuh- und Modegeschäft eben dorthin gezogen.

Das war Grund genug, um mit Stammkunden am Vorabend der Eröffnung zu feiern, am Tag danach mit allen Kunden und auch mit Ehemann Lutz darauf anzustoßen. Nach 26 Jahren hat sie ihr Geschäft in der Magdeburger Straße geschlossen und sich für den neuen Standort entschieden.

Ein Geschäft in Burg hat sie bereits seit 26 Jahren betrieben, steckte aber schon vor dem Umzug voller Vorfreude. Neben Damenschuhen und Taschen hat sie nun auf größerer Fläche ein erweitertes Sortiment von Accessoires und Mode. Herrenschuhe hat sie vorerst aus dem Sortiment genommen. Schuhe bleiben aber nach wie vor die Kernkompetenz von Cornelia Gentz.