Das Land Sachsen-Anhalt fordert Coronahilfen in fünfstelliger Höhe vom Reitverein Gardelegen zurück. Wohin die Steuergelder verschwunden sind, weiß nur der Ex-Vorsitzende. Das öffentliche Interesse an einer Aufklärung ist groß.

Skandal um den Reitverein muss lückenlos aufgeklärt werden (Kommentar)

Gardelegen - Wie konnte das nur so lange gutgehen? Seit Beginn der Berichterstattung über den Ex-Vorsitzenden des Reit- und Fahrvereins Gardelegen drängt sich diese Frage auf. Wöchentlich kommen neue, erschreckende Details ans Licht.