  4. Auch Land Sachsen-Anhalt will Geld zurück: Skandal um den Reitverein muss lückenlos aufgeklärt werden (Kommentar)

Das Land Sachsen-Anhalt fordert Coronahilfen in fünfstelliger Höhe vom Reitverein Gardelegen zurück. Wohin die Steuergelder verschwunden sind, weiß nur der Ex-Vorsitzende. Das öffentliche Interesse an einer Aufklärung ist groß.

Von Stefanie Herrmann Aktualisiert: 30.11.2025, 08:28
Stefanie Herrmann ist Reporterin bei der Volksstimme.
Gardelegen - Wie konnte das nur so lange gutgehen? Seit Beginn der Berichterstattung über den Ex-Vorsitzenden des Reit- und Fahrvereins Gardelegen drängt sich diese Frage auf. Wöchentlich kommen neue, erschreckende Details ans Licht.