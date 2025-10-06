Heike Gnettner hat die Magdeburger Ausgabe von Shopping Queen gewonnen. Daraus ist so einiges entstanden - unter anderem haben sie und ihre Tochter Lisa nun Einzug in die Promi-Welt gehalten.

Shopping-Queen-Siegerin Heike und Tochter Lisa: Warum das Tochter-Mutter-Duo jetzt in Hamburg mit den Promis feiert

Heike Gnettner und Modeschöpfer Guido Maria Kretschmer zusammen auf dem Catwalk: Die Shopping-Queen-Siegerin für die Magdeburger Ausgabe kommt aus Burg.

Burg. - „Ich glaube, die Heike ist nicht zu unterschätzen“, sagte Guido Maria Kretschmer zu Beginn der Shopping-Queen-Folge in Burg - und er sollte Recht behalten. Am Ende krönte sich Heike Gnettner zur Shopping Queen von Magdeburg. Mit der Volksstimme haben die Mode-Liebhaberin und ihre Tochter Lisa über die Dreharbeiten und alles, was aus ihrem Auftritt bei Vox gefolgt ist, gesprochen.