Nach Anschlägen Sicherheit im Fokus: Stadt Möckern sucht Lösung für sichere Feste

Nach Terror in Magdeburg und München soll für das Loburger Stadtjubiläum im Sommer ein verlässliches Sicherheitskonzept erarbeitet werden. Auch andere Orte müssen planen. Doch was muss so ein Konzept enthalten?