Krankenhaus steht Abriss von 14 Gebäuden bevor Fahrverbot, Parkhaus und Mega-Neubau: Das sind die Pläne für Magdeburgs Uniklinik
Das Universitätsklinikum Magdeburg steht vor einem historischen Wandel: Für rund 1,1 Milliarden Euro wird es grundlegend verändert. Ein zentrales Element: Besucher dürfen nicht mehr auf das Gelände fahren.
Aktualisiert: 06.11.2025, 13:06
Magdeburg. - Das Universitätsklinikum in Magdeburg steht vor einem historischen Umbau. In den kommenden Jahren soll auf dem Gelände an der Leipziger Straße ein modernes Zentralklinikum entstehen – kompakter, effizienter und grüner. Die landeseigene Immobilien- und Projektmanagementgesellschaft Sachsen-Anhalt (IPS) stellte die Pläne im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr vor.