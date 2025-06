Beim Stadtfest in Gommern wurde am Wochenende gefeiert - mit jeder Menge Musik, Markttreiben, Flohmarkt und Spaß auf dem Wasser beim 24. Schlauchbootrennen.

So schön war das Stadtfest in Gommern

Gommern - „Die Menschen hatten Spaß, es war alles friedlich und wir hatten Top-Wetter“, fasst Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein das Stadtfest zusammen. Ein Jahr Planung steckte der Arbeitskreis Kultur des Stadtfördervereins „Wir für Gommern“ in Zusammenarbeit mit der Stadt Gommern in das Wochenende.

„Tänzchentee haben wir schon vor zwei Jahren gebucht, das kommt gut an“, meinte Axel Struy, der auch in diesem Jahr zusammen mit seinen Mitstreitern das Fest organisierte . Vorher gab es für Groß und Klein ein buntes Programm, viel Live-Musik, Markttreiben und Spiel und Spaß für die Jüngsten.

Am Sonntag ging das Gommeraner Schlauchbootrennen auf dem Kulk bei hochsommerlichen Temperaturen in eine neue Runde - parallel dazu fand ein großer Flohmarkt statt.

Shane und Jasmin toben sich auf dem XXL Parcour auf über 50 Meter Länge aus. Franziska Stawitz

Während sich Mama und Papa die Tanzgruppe "Texas Outlaws" aus Magdeburg in ihren bunten Petticoats anschauten, tobten sich der achtjährige Shane und die elfjähirge Jasmin auf dem XXL Parcour auf über 50 Meter Länge aus. Im extra eingerichteten Kinderzentrum warteten außerdem noch kleine Hüpfburgen und Ballspiele auf die jüngsten Besucher des Stadtfestes.

Die Sax'n Anhalt VIP Band gehört als musikalische Größe fest zum Gommeraner Stadtfest. Foto: Axel Struy

Die Sax'n Anhalt VIP Band hat schon unter dem Eiffelturm und in New York gespielt. "Gommern gehört aber defintiv zu den Jahreshöhepunkten", meint "Anführer" Uli Haase.

Die Sax'n Anhalt VIP Band begeisterte mit Songs wie "Smooth Operator" von Sade, "Freiheit" von Westernhagen und auch mit "Hallelujah" von Leonard Cohen. Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein (Mitte) stimmte mit ein.

Als "Tänzchentee" die Bühne rockten, hielt Mama Jessy Klaer und Tochter Zoey Jolie nichts mehr auf den Bänken. Foto: Franziska Stawitz

Die Sax'n Anhalt VIP Band ging auch nicht mit leeren Händen nach Hause - Uli Haase erstand einen alten Kohlenkasten auf dem Stadtfest in Gommern . Der komme jetzt in den Zoo Magdeburg. Die Band habe die Patenschaft für die Tigerbabys übernommen und der "Kohle"kasten dürfe nun reichlich mit Spenden gefüttert werden.

Gommerns Pop-Aushängeschild Janika Roloff bei ihrem Auftritt. Foto: Franziska Stawitz

"Wunderschön, vertraut und ein Heimatgefühl" - Gommerns Pop-Aushängeschild Janika Roloff bei ihrem Auftritt. Die Singer-Songwriterin stand schon im zarten Alter von drei Jahren das erste Mal auf einer Bühne vor dem Rathaus. Am Samstag sang die 26-Jährige auch ihre Hits "Insider" und "Leichtes Gepäck".

Die Hobecker Pappelteichpiraten waren beim 24. Schlauchbootrennen auf dem Gommeraner Kulk mit von der Partie. Foto: Franziska Stawitz

"Justav, jib Jas" - Steffen Hartwig, Vorsitzender des SV Eintracht Gommern gab den Startschuss zum 24. Gommeraner Schlauchbootrennen auf dem Kulk. 16 Mannschaften in der offenen Klasse, sechs Familienboote. drei Kinder- und drei Frauenboote gingen an den Start. Platz 1 sicherten sich die Teams "Die Seeperlen", "Die Fischstäbchen", "The Flying Fish" und "Orca-N". Die Gewinner freuten sich über Sachpreise, Gutscheine und ein Fass Freibier.

Auf der Bühne: Die Kinder des DRK-Kindergartens bei ihrem Auftritt vor großem Publikum. Foto: Franziska Stawitz

Auch die Jüngsten hatten ihren großen Auftritt auf der Bühne beim Stadtfest Gommern 2025. Die Kinder des DRK-Kindergartens „Max und Moritz“ sangen passend zum Wetter "Nackidei, Nackidei, alle sind heute Nackidei" von Rolf Zuckowski und ernteten großen Applaus.

Beim Auftritt der Partyband "Tänzchentee" hielt es die Besucher auf dem Stadtfest in Gommern nicht mehr auf den Stühlen. Foto: Axel Struy

Seit 25 Jahren sind "Tänzchentee" ein Garant für eine tolle Party, gute Laune und tanzbare Musik. "Wir sind immer wieder gern in Gommern, die Menschen sind nett und der Platz ist immer so schön voll", so Silvio Jänicke, der in der Band den Hut auf hat.

Nach fünf Minuten tanzten die ersten Besucher zu "Dein ist mein ganzes Herz". Bis spät in die Nacht hinein spielten "Tänzchentee" - von Roland Kaiser über Rammstein bis hin zu Depeche Mode und den Flippers war alles dabei.