Im Wald bei Uchtspringe ist der Bau von Windrädern geplant. Bürger fürchten um die heilende Wirkung dieser unberührten Region. Geht von den Anlagen wirklich Gefahr aus?

In dem rund 500 Hektar großen Wald bei Uchtspringe möchte der Forstbesitzer neun Windräder bauen.

Uchtspringe. - Forstbesitzer Mathias von Bredow möchte in seinem Wald bei Uchtspringe neun Windkraftanlagen (WKA) errichten. Bürger, das Diakoniewerk Wilhelmshof und die Salus-Klinik sehen die größtenteils unberührte Region als Erholungsgebiet in Gefahr. Wie hoch ist das Risiko wirklich, dass die heilsame Wirkung der Wälder durch Windräder verloren geht?