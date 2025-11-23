weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Verdachtsfälle im Jerichower Land: Sorge im Jerichower Land: Vogelgrippe gefährdet auch andere Tiere

Verdachtsfälle im Jerichower Land Sorge im Jerichower Land: Vogelgrippe gefährdet auch andere Tiere

Die Vogelgrippe grassiert in Deutschland, auch im Jerichower Land sind schon Verdachtsfälle aufgetreten. Für den Menschen ist die ungefährlich, aber können sich andere Tiere infizieren?

Von Thomas Pusch 23.11.2025, 15:36
Die Vogelgrippe grassiert derzeit in Deutschland.
Die Vogelgrippe grassiert derzeit in Deutschland. Foto: Boris Roessler/dpa

Burg/Genthin - „Ist eigentlich auch mein Haustier gefährdet“, fragen sich viele Besitzer von Hunden und Katzen im Jerichower Land angesichts der grassierenden Vogelgrippe. Wie die Lage ist, weiß Sven Königsmark, Kreisvorsitzender des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu).