Die Vogelgrippe grassiert in Deutschland, auch im Jerichower Land sind schon Verdachtsfälle aufgetreten. Für den Menschen ist die ungefährlich, aber können sich andere Tiere infizieren?

Sorge im Jerichower Land: Vogelgrippe gefährdet auch andere Tiere

Die Vogelgrippe grassiert derzeit in Deutschland.

Burg/Genthin - „Ist eigentlich auch mein Haustier gefährdet“, fragen sich viele Besitzer von Hunden und Katzen im Jerichower Land angesichts der grassierenden Vogelgrippe. Wie die Lage ist, weiß Sven Königsmark, Kreisvorsitzender des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu).