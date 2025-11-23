Kulturgut im Harz Nach Verkauf von Dorfschulen: Museum in Wernigeröder Ortsteil muss schließen
Nach mehr als 30 Jahren ist Schluss: Das Schulmuseum im Wernigeröder Ortsteil Benzingerode schließt seine Türen. Was die Gründe dafür sind und was nun mit den Exponaten geschieht.
23.11.2025, 14:15
Wernigerode/Benzingerode. - „Es ist ein Stück Dorfgeschichte, das verloren geht“, sagt Ottmar Wolff. Knapp 19 Jahre lang betreute er das Schulmuseum im Wernigeröder Ortsteil Benzingerode. Doch das ist nun selbst Geschichte: die Ausstellung geschlossen, die Räume leergeräumt.