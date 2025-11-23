Nach mehr als 30 Jahren ist Schluss: Das Schulmuseum im Wernigeröder Ortsteil Benzingerode schließt seine Türen. Was die Gründe dafür sind und was nun mit den Exponaten geschieht.

Nach Verkauf von Dorfschulen: Museum in Wernigeröder Ortsteil muss schließen

Fast 19 Jahre lang zeigte Ottmar Wolff Interessierten, wie Schule in der Vergangenheit aussah. Doch nun ist das kleine Museum in Benzingerode (Harz) geschlossen.

Wernigerode/Benzingerode. - „Es ist ein Stück Dorfgeschichte, das verloren geht“, sagt Ottmar Wolff. Knapp 19 Jahre lang betreute er das Schulmuseum im Wernigeröder Ortsteil Benzingerode. Doch das ist nun selbst Geschichte: die Ausstellung geschlossen, die Räume leergeräumt.