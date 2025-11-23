7,6 Millionen Euro: So viel ist für Calbes Straßenausbauprogramm geplant. Im Interview erläut Bürgermeiste Sven Hause, was er dabei in der Kleinstadt vor hat.

Bürgermeister Sven Hause (r.) bei der Besprechung von Bauvorhaben mit den Stadträten Christoph Weigelt und Frank Wilhelm (beide CDU/FDP).

Calbe. - In den nächsten Jahren soll es mit dem Straßenausbau in der kleinen Saalestadt vorangehen. Bürgermeister Sven Hause hat jetzt den Stadträten hierzu eine sehr umfangreiche Beschlussvorlage vorgelegt. Wichtige Straßen sollen demnach in den nächsten Jahren grundhaft ausgebaut werden und so die Stadt noch lebenswerter machen. Über seine umfangreichen Pläne in den nächsten Jahren sprach der Bürgermeister hier mit Thomas Höfs.