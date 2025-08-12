Ein Hamburger Theologieprofessor untersucht die seltene Gemälde-Auswahl in der Möckeraner St. Laurentiuskirche - und zweifelt über den bisherigen Ursprung des Altars.

Johann Anselm Steiger von der Universität Hamburg hält den Möckeraner Altar wegen seiner Motivauswahl für beachtenswert.

Möckern. - Der Altar der evangelischen St.-Laurentiuskirche in Möckern ist in das Interesse wissenschaftlicher Forschung gerückt. Johann Anselm Steiger von der Universität Hamburg möchte die bildliche Darstellung von Bibelszenen genauer untersuchen und seine Forschungsergebnisse in einem Buch zusammenfassen.