Bibel-Forschung in Möckern Spannende Entdeckung: Möckerns Kirchenaltar wird zum Forschungsobjekt
Ein Hamburger Theologieprofessor untersucht die seltene Gemälde-Auswahl in der Möckeraner St. Laurentiuskirche - und zweifelt über den bisherigen Ursprung des Altars.
12.08.2025, 09:05
Möckern. - Der Altar der evangelischen St.-Laurentiuskirche in Möckern ist in das Interesse wissenschaftlicher Forschung gerückt. Johann Anselm Steiger von der Universität Hamburg möchte die bildliche Darstellung von Bibelszenen genauer untersuchen und seine Forschungsergebnisse in einem Buch zusammenfassen.