Soziales Engagement in der Altmark Mit der Rikscha durch die Gardelegen: Ehrenrunde für Wally Schulz

Der rote „Kranich“ bringt Ehrenrunde für Wally Schulz: Die 90-Jährige genießt eine Rikscha-Fahrt durch Gardelegen im Rahmen der AWO-Wunschakademie – ein bewegender Dank.

Aktualisiert: 12.08.2025, 11:09
Wally Schulz an alter Wirkungsstätte. Monika Gille von der Touristinformation Gardelegen überreicht ihr den neuen Stadtkalender.
Wally Schulz an alter Wirkungsstätte. Monika Gille von der Touristinformation Gardelegen überreicht ihr den neuen Stadtkalender. Foto: Ruben Herm

Hötensleben/Gardelegen. - Eigentlich ist der „Kranich“ ja in Hötensleben stationiert und immer wieder im Einsatz, um Senioren eine genüssliche Ausfahrt zu ermöglichen. Doch jüngst war für die rote Rikscha der AWO-Arbeitsgemeinschaft „MeGa“ das Rollkommando mal an ganz anderer Stelle angesagt – im 70 Kilometer entfernten Gardelegen. Dies zum Zwecke einer Ehrenrunde für Wally Schulz.