Der rote „Kranich“ bringt Ehrenrunde für Wally Schulz: Die 90-Jährige genießt eine Rikscha-Fahrt durch Gardelegen im Rahmen der AWO-Wunschakademie – ein bewegender Dank.

Mit der Rikscha durch die Gardelegen: Ehrenrunde für Wally Schulz

Wally Schulz an alter Wirkungsstätte. Monika Gille von der Touristinformation Gardelegen überreicht ihr den neuen Stadtkalender.

Hötensleben/Gardelegen. - Eigentlich ist der „Kranich“ ja in Hötensleben stationiert und immer wieder im Einsatz, um Senioren eine genüssliche Ausfahrt zu ermöglichen. Doch jüngst war für die rote Rikscha der AWO-Arbeitsgemeinschaft „MeGa“ das Rollkommando mal an ganz anderer Stelle angesagt – im 70 Kilometer entfernten Gardelegen. Dies zum Zwecke einer Ehrenrunde für Wally Schulz.